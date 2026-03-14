В МИД раскрыли владельцев здания посольства Украины

МИД: Здание посольства Украины находится в ее собственности

В Москве здание посольства Украины находится в ее государственной собственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

В министерстве отметили, что ни разрыв дипломатических отношений, ни вооруженный конфликт не влияют на неприкосновенность дипломатической недвижимости. Такие вопросы регулирует Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года.

Ранее сообщалось, что в Москве с посольства Украины взыскали более 5,5 миллиона рублей в качестве погашения долга за электроэнергию. Задолженность посольства перед энергетиками составила более 3,4 миллиона рублей. Также были удовлетворены исковые требования на сумму более 2 миллионов рублей на выплату штрафов и неустоек.