Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:59, 8 февраля 2026Бывший СССР

С посольства Украины в Москве взыскали многомиллионные долги за электроэнергию

ТАСС: С посольства Украины в Москве взыскали 5,5 миллиона рублей
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве с посольства Украины взыскали более 5,5 миллиона рублей в качестве погашения долга за электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что решение о взыскании долга принял арбитражный суд столицы. С иском обратилась Московская объединенная энергетическая компания из-за задолженности за поставляемые энергоресурсы.

Уточняется, что задолженность посольства перед энергетиками составила более 3,4 миллиона рублей. Также были удовлетворены исковые требования на сумму более 2 миллионов рублей на выплату штрафов и неустоек.

Ранее сообщалось, что пустующее с февраля 2022 года посольство Украины в Москве получило 19 исков. Большинство из них подали энергетики за потребление энергоресурсов. Кроме того, посольство уже обязали выплатить более 40 миллионов рублей за потребление тепла и горячей воды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ установила личность стрелявшего в генерала Алексеева

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    С посольства Украины в Москве взыскали многомиллионные долги за электроэнергию

    Над российским регионом сбили 28 украинских беспилотников

    СК установили украинское происхождение стрелявшего в генерала Алексеева мужчины

    Шансы российских хоккеистов выиграть золото Олимпиады в случае допуска подсчитали

    Москвич превратил сугроб в «квартиру»

    Потери Зеленского из-за упоминания в файлах Эпштейна оценили

    Появились кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала Алексеева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok