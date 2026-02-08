С посольства Украины в Москве взыскали многомиллионные долги за электроэнергию

ТАСС: С посольства Украины в Москве взыскали 5,5 миллиона рублей

В Москве с посольства Украины взыскали более 5,5 миллиона рублей в качестве погашения долга за электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что решение о взыскании долга принял арбитражный суд столицы. С иском обратилась Московская объединенная энергетическая компания из-за задолженности за поставляемые энергоресурсы.

Уточняется, что задолженность посольства перед энергетиками составила более 3,4 миллиона рублей. Также были удовлетворены исковые требования на сумму более 2 миллионов рублей на выплату штрафов и неустоек.

Ранее сообщалось, что пустующее с февраля 2022 года посольство Украины в Москве получило 19 исков. Большинство из них подали энергетики за потребление энергоресурсов. Кроме того, посольство уже обязали выплатить более 40 миллионов рублей за потребление тепла и горячей воды.