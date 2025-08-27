Посольство Украины в России за три года получило почти 20 исков

Посольство Украины в Москве получило 19 арбитражных исков с 2022 года

Посольство Украины в России с 2022 года получило 19 исков в арбитражном суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что больше всего исков — тринадцать — было предъявлено «Московской объединенной энергетической компанией» (МОЭК).

Посольство Украины в Москве не функционирует с 2022 года.

Ранее Арбитражный суд Москвы решил взыскать с украинского посольства более 40 миллионов рублей долгов, которые образовались по договорам на обеспечение теплом и горячей водой. До этого с диппредставительства взыскали 2,5 миллиона рублей долга за электричество.

Ранее стало известно, что Украина сохранила открытый счет в одном из российских банков. Его раньше использовало посольство республики в Москве для оплаты консульского сбора. На сайте украинской дипломатической миссии в столице России по-прежнему значатся реквизиты банковского счета для оплаты сбора.