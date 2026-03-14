19:51, 14 марта 2026Мир

В МИД Турции рассказали о расширении войны на Ближнем Востоке

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Война на Ближнем Востоке имеет шанс расшириться лишь географически. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом, трансляцию которого вел Anadolu в соцсети X.

«Мы с самого начала говорили, что эта война может выйти из-под контроля. Война должна быть прекращена как можно скорее, и необходимо вернуться за стол переговоров. В противном случае мы станем свидетелями дальнейшего распространения войны в регионе», — заявил Фидан.

По его словам, Турцию беспокоит факт того, что ситуация может быть эскалирована как со стороны Ирана, так и со стороны Израиля с США. По его словам, если это произойдет, то события могут выйти из-под контроля.

Ранее президент Турции Реджеп-Тайип Эрдоган заявил, что Анкара бдительна к попыткам быть втянутой в войну на Ближнем Востоке. «Мы проявляем крайнюю бдительность в отношении заговоров, ловушек и провокаций, направленных на втягивание нашей страны в войну», — рассказал политик.

    Последние новости

    Украину объявили законной целью для атак Ирана. Какую роль сыграл Киев в войне на Ближнем Востоке?

    В Иране высказались о готовности пойти на уступки США

    На подлете к Москве сбили около 40 дронов ВСУ

    Мошенник притворился полицейским и зарезал москвичку из-за сейфа со старинными монетами

    Иран раскрыл детали закрытия Ормузского пролива

    Москвичей предупредили о возвращении морозов

    В Тегеране раскрыли ответ на удары США по нефтяным объектам Ирана

    В МИД Турции рассказали о расширении войны на Ближнем Востоке

    Умерла заслуженная артистка РСФСР Людмила Аринина

    Премьер европейской страны призвал к переговорам с Россией

    Все новости
