В Минобороны раскрыли потери ВСУ американской техники

Минобороны РФ: ВСУ потеряли пусковую установку РСЗО MLRS производства США

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Север» потеряли пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS производства США. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии и пусковая установка РСЗО MLRS производства США. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции в районах Мирополья, Писаревки, Новой Сечи и Кондратовки в Сумской области, а в Харьковской области нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Волчанские Хутора и Верхний Салтов.

Ранее 14 марта в российском Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.