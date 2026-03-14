12:21, 14 марта 2026

ВС России нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры ВСУ

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, используемых в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», — сообщили в ведомстве.

Удар также был нанесен по объектам энергетической инфраструктуры и военным аэродромам. Уточняется, что все они использовались в интересах ВСУ.

Все указанные объекты были поражены.

14 марта по территории Украины был нанесен массированный комбинированный удар. Основными целями стали объекты энергетической инфраструктуры, часть Киевской области оказалась обесточенной.

