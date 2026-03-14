Украина подверглась массированному комбинированному удару

По территории Украины ночью 14 марта был нанесен массированный комбинированный удар.

Telegram-канал «Военкоры русской весны» утверждает, что основными целями для атаки вновь стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, после ударов по Трипольской ТЭС и Киевской ГЭС оказалась частично обесточена часть Киевской области, также свет исчез в большой части украинской столицы. Кроме того, в Киеве начались сильные пожары. Однако что именно было поражено — не раскрывается.

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале раскрыл, что, помимо Киевской, мощному налету подверглась Сумская область. Особенно показательной стала длительная серия взрывов в районе Сум — удары там шли почти без перерыва в течение нескольких часов. Параллельно фиксировались удары по портовому направлению юга и промышленному узлу Кривого Рога.

В налете могли использоваться российские аналоги Storm Shadow

В налете были задействованы сотни ударных беспилотников типа «Герань» и дронов-обманок, баллистические ракеты «Искандер-М». Также применялись крылатые ракеты Х-101 со стратегических ракетоносцев Ту-95 и Ту-160, крылатые ракеты морского базирования типа «Калибр», гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Кроме того, предположительно, запускались ракеты Х-59/69. Конструктивно это изделие схоже с британской Storm Shadow и немецкой Taurus, запускаемыми с воздуха. Отечественная разработка впервые была представлена в августе 2022 года, а в 2023-м — принята на вооружение.

Ранее на Украине рассказали, что российские военные инженеры сумели модифицировать авиационную Х-101, разработав для нее наземную пусковую установку. По словам военного эксперта Сергея Братчука, Вооруженные силы (ВС) РФ уже применяли их в боевых условиях. Однако использовались ли они в последнем ударе — неизвестно.

Россия штампует ракеты Х-101 как пирожки

Предположительно, речь идет об «Изделии 30». По сведениям портала TWZ, ракета имеет складные крылья с размахом около трех метров, боеголовку массой 790 килограммов, дальность полета не менее 1500 километров. Новая ракета оснащена компактным турбореактивным двигателем, обеспечивающим крейсерскую скорость 720 километров в час. Новейшая российская ракета создаст «головную боль» для противовоздушной обороны (ПВО) Украины, резюмировали аналитики.

ВСУ атаковали территорию России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 11 часов уничтожили 87 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 31 — перехватили над акваторией Азовского моря. Еще 6 беспилотников сбили над акваторией Черного моря. 16 дронов уничтожили над Краснодарским краем, 8 — над Крымом, 7 — над Брянской областью, 6 — над Белгородской, 5 — над Ростовской, 3 — над Самарской, 2 — над Курской и по одному — над Астраханской, Волгоградской и Тульской областями.

В Краснодарском крае после налета загорелся Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Из-за падения обломков дрона там загорелись технические установки. Также под удар попал порт «Кавказ» Темрюкского района, там пострадали три человека.