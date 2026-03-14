В России прокомментировали отказ Трампа от предложения Путина по Ирану

Журналист Богданов: Трамп отклонил предложение Путина по Ирану и выбрал войну

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение российского коллеги Владимира Путина по прекращению войны с Ираном. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист информационной службы «Вести» Валентин Богданов.

По его словам, Путин предлагал Трампу вывезти из Ирана весь высокообогащенный уран в рамках соглашения об урегулировании на Ближнем Востоке.

«Трамп отклонил предложение Путина о вывозе 450 килограммов иранского высокообогащенного урана в Россию. То есть просто взял и отклонил ту самую Нобелевскую премию мира, выбрав бесперспективную войну», — рассказал он.

Ранее об инициативе Путина стало известно порталу Axios. Согласно информации собеседников издания, предложение о вывозе урана прозвучало во время телефонного разговора глав государств 9 марта.