В Тегеране раскрыли ответ на удары США по нефтяным объектам Ирана

Арагчи: Иран ответит на удары США по нефтяным объектам

Иран ответит на удары США по нефтяным объектам в Иране путем атак на инфраструктуру американских энергетических компаний. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в эфире телеканала MS Now.

«Наши вооруженные силы дадут ответ в случае атаки на нашу нефтяную и энергетическую инфраструктуру. Они атакуют любую энергетическую инфраструктуру в регионе, которая принадлежит американской компании», — заявил дипломат.

Арагчи также отметил использование Вашингтоном территорий стран, соседствующих с Ираном. По его словам, США делают для нанесения ударов по исламской республике.

Ранее 12-й телеканал со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в отношениях США и Израиля нарастает напряженность из-за ударов по нефтяной инфраструктуре Ирана. По его словам, Тель-Авив предупредил Вашингтон о готовящихся ударах по энергетическим объектам, однако не сообщил об их масштабах.