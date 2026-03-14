06:21, 14 марта 2026Мир

В Турции рассказали о решающем факторе из-за ударов США в Иране

Эксперт Озертем: Иран сможет достичь ядерного потенциала в короткие сроки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Сейчас Иран ведет «войну на выживание», поэтому наличие у Тегерана ядерного оружия может изменить баланс на Ближнем Востоке. Об этом заявил ведущий исследователь компании Ussal Consultancy в Турции Хасан Селим Озертем, общаясь с журналистами информационной службы «Вести».

Аналитик предложил посмотреть на стратегические цели Соединенных Штатов в этой операции. «Смена режима? Уничтожение ракетных арсеналов? Ядерного потенциала? КСИР? Непонятно», — отметил Озертем.

Между тем, он подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп может в любую секунду объявить о победе и уничтожении всех нужных целей. В этой ситуации ему ничто не мешает заявить, что с иранскими властями американцы могут «разобраться потом», считает эксперт.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американо-израильские цели в военной операции против Ирана могут быть разными по своей сути.

Кроме того, лидер США сделал заявление о проведении одной из самых мощных бомбардировок на территории Исламской Республики. Речь пошла о поражении целей на острове Харк.

    Последние новости

    Стало известно о предложении Путина вывезти уран из Ирана в Россию. Что ответил Трамп?

    Польша подняла в воздух авиацию из-за России

    В Турции рассказали о решающем факторе из-за ударов США в Иране

    В США сделали пугающий прогноз о войне с Ираном

    Трамп отказался отвечать на вопрос о предложении Путина по Ирану

    В США призвали пересмотреть стратегию после конфликта с Ираном

    В Москве установлен второй температурный рекорд за март

    Создателя «Яшкино» и «Кириешек» признали террористом

    В Киеве вспыхнул сильный пожар

    В России допустили отмену моратория на казнь для преступников из ВСУ

    Все новости
