04:37, 14 марта 2026Мир

Трамп задумался об отличии целей США и Израиля в Иране

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Военные цели Вашингтона и израильской стороны в операции против иранских сил могут различаться между собой. Об этом заявил руководитель США Дональд Трамп, общаясь с журналистами, передает ТАСС.

«Думаю, они могут быть немного разными», — отметил глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, являются ли цели, которые сейчас заявляют для себя Америка с Израилем, одинаковыми. В чем состоит суть различий задач стран-союзников в этом конфликте, он не объяснил.

Ранее Дональд Трамп заявил о проведении одной из самых мощных бомбардировок в Иране. Речь шла об уничтожении военных целей на острове Харк.

Кроме того, лидер США ответил на вопрос о сроках завершения конфликта. По его словам, военная операция продлится «столько, сколько потребуется».

