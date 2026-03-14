Вероятность удара Ирана по Украине после заявления о законности этой цели оценили

Политолог Журавлев допустил, что Иран может нанести удар по Украине

Иран может нанести удар по Украине, считает политолог Дмитрий Журавлев. При этом в беседе с «Лентой.ру» специалист отметил, что Тегерану необходим запас ракет для продолжения войны на Ближнем Востоке.

«Это (удар Ирана по Украине — прим. «Ленты.ру») вполне может быть. Другой вопрос, хватит ли, чем ударять. У них сейчас война с американцами на предмет того, у кого больше ракет останется. Никто не надеется, что взаимные обстрелы качественно что-то изменят. Но логика такая: тот, у кого останется [оружие], тот и будет диктовать ситуацию. Если Иран эти ракеты потратит на Украину, то у них может не остаться запаса», — объяснил Журавлев.

Ранее глава Комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. По его словам, действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев отправил экспертные группы по борьбе с дронами в три страны Ближнего Востока.