22:02, 14 марта 2026Мир

Во Франции возмутились новым призывом Трампа к ЕС

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Лидера правой партии «Патриоты» во Франции Флориана Филиппо возмутил новый призыв президента США Дональда Трампа к странам Европейского союза отправить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он прокомментировал заявления американского лидера в соцсети X.

«Выступать в роли приспешников тех, кто начал эту безумную войну? Нет, спасибо!» — написал французский политик.

Ранее глава Белого дома объявил, что Китайская народная республика (КНР), Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей. Он также пообещал вскоре сделать Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».

