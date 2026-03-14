Во Франции возмутились новым призывом Трампа к ЕС

Филиппо возмутил призыв Трампа к ЕС отправить военные корабли в Ормузский пролив

Лидера правой партии «Патриоты» во Франции Флориана Филиппо возмутил новый призыв президента США Дональда Трампа к странам Европейского союза отправить свои военные корабли в Ормузский пролив. Он прокомментировал заявления американского лидера в соцсети X.

«Выступать в роли приспешников тех, кто начал эту безумную войну? Нет, спасибо!» — написал французский политик.

Ранее глава Белого дома объявил, что Китайская народная республика (КНР), Франция, Япония, Корея и Британия должны охранять Ормузский пролив с помощью военных кораблей. Он также пообещал вскоре сделать Ормузский пролив «открытым, безопасным и свободным».