15:12, 14 марта 2026Путешествия

Во Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Отмечается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Также 14 марта были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика.

Ранее летевший из Хошимина, Вьетнам, в Стамбул, Турция, самолет Turkish Airlines вынужденно сел в Самарканде, Узбекистан, из-за инфаркта у пассажира.

Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажиры на борту почувствовали себя плохо.

    Последние новости

    В Иране назвали Украину законной целью для Тегерана

    Израиль пригрозил ближневосточной стране потерей территории

    Россиянка Ворончихина стала двукратной победительницей Паралимпиады-2026

    Крах НАТО при Трампе допустили

    Водителям напомнили о новом типе транспорта на дорогах

    Европе пообещали затяжной кризис без российской нефти

    Раскрыты подробности о перехвате дронов ВСУ у Московской области

    «Краснодар» вырвал победу у худшей команды РПЛ и упрочил лидерство в чемпионате

    Не выходившего из дома в течение семи лет мальчика нашли среди мусора

    Россиянка описала один продукт в США фразой «загадка американской гастрономии»

    Все новости
