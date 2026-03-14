Во Внуково и Домодедово сняли ограничения

В аэропортах Внуково и Домодедово сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.
Отмечается, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Также 14 марта были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика.
Ранее летевший из Хошимина, Вьетнам, в Стамбул, Турция, самолет Turkish Airlines вынужденно сел в Самарканде, Узбекистан, из-за инфаркта у пассажира.
Самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажиры на борту почувствовали себя плохо.