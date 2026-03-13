Реклама

13:36, 13 марта 2026Путешествия

Летевший в Турцию самолет вынужденно сел в Узбекистане из-за инфаркта у пассажира

Летевший из Хошимина в Стамбул самолет Turkish Airlines сел в Самарканде
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Летевший из Хошимина, Вьетнам, в Стамбул, Турция, самолет Turkish Airlines вынужденно сел в Самарканде, Узбекистан, из-за инфаркта у пассажира. Об этом говорится в Telegram-канале аэропорта.

Уточняется, что борт благополучно приземлился в Самарканде 13 марта в 03:40 по местному времени. Гражданина Франции, который почувствовал себя плохо, передали врачам.

В 05:11 самолет вновь вылетел в Стамбул.

Ранее самолет авиакомпании Alaska Airlines вернулся в аэропорт вылета после того, как пассажиры на борту почувствовали себя плохо. На земле воздушное судно встретили сотрудники скорой помощи.

