Операторы БПЛА ГВ «Север» показали уничтожение украинской техники в зоне СВО

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» показали на видео мощное уничтожение средств передвижения бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в различных районах Харьковской и Сумской областей. Кадрами они поделились в своем Telegram-канале «Северный Ветер».

На видео операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) северян аккуратно и без лишнего привлечения внимания уничтожают пикапы, грузовой автомобиль «Урал», а также квадроциклы врага.

Удары российские военные наносят и в светлое, и в темное время суток — обычными FPV-дронами и беспилотниками на оптоволокне.

В начале марта авиация группировки войск «Север» показала на видео срыв контрнаступления личного состава 127-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на липцовском направлении в Харьковской области.