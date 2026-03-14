09:19, 14 марта 2026Россия

Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете одежды. Пост появился в Telegram-канале политика.

Володин сообщил, что на прошлом заседании Совета Государственной Думы обсудили обращения от медицинского сообщества из-за разосланных в 2024 году Минздравом рекомендаций в части одежды для врачей и медперсонала.

В последнее время по этой теме приходит много обращений. Закрепление цветов для различных должностей персонала в медицинском учреждении может разделить коллектив.

И несмотря на рекомендательный характер документа, считает правильным его отозвать. А подобные решения предварительно обсуждать с профессиональным сообществом.

Ранее сообщалось, что Володин разъяснил запрет на использование иностранных слов.

