Володин призвал отозвать рекомендации Минздрава о цвете одежды для врачей и медперсонала

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призывает отказаться от рекомендаций Минздрава о цвете одежды. Пост появился в Telegram-канале политика.

Володин сообщил, что на прошлом заседании Совета Государственной Думы обсудили обращения от медицинского сообщества из-за разосланных в 2024 году Минздравом рекомендаций в части одежды для врачей и медперсонала.

В последнее время по этой теме приходит много обращений. Закрепление цветов для различных должностей персонала в медицинском учреждении может разделить коллектив.

И несмотря на рекомендательный характер документа, считает правильным его отозвать. А подобные решения предварительно обсуждать с профессиональным сообществом.

