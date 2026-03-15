Британия нашла способ помочь союзникам на Ближнем Востоке

Британия может поставить дроны-перехватчики союзникам на Ближнем Востоке

Власти Британии могут поставить дроны-перехватчики Octopus своим союзникам на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Уточняется, что правительство Великобритании рассматривает возможность развертывания сложных систем перехвата и борьбы с беспилотниками против иранских беспилотников Shahed.

Ранее союзники президента Дональда Трампа начали негодовать из-за войны США с Ираном. Как уточняет Bloomberg, в ходе недавнего телефонного разговора один из лидеров стран Персидского залива заявил своему европейскому коллеге, что они были в отчаянии от действий Трампа и считали, что у него нет плана, но не хотели напрямую сообщать об этих опасениях американцам.