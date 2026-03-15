Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:30, 15 марта 2026

Данные россиян в даркнете подорожали в два раза

Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Стоимость данных россиян в даркнете выросла более, чем в два раза, выяснили эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). С их выводами ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, средняя стоимость российских баз данных в даркнете, содержащих персональные данные, находится на уровне 50 центов (около 38 рублей) за тысячу строк, а в случаях с более эксклюзивным набором информации, например, с документами, стоимость может достигать 1 доллара (около 78 рублей) за тысячу строк. При этом в конце 2025 года стоимость того же объема данных находилась в районе 20 центов (около 15 рублей).

Текущий всплеск специалисты объясняют двумя основными причинами. Во-первых, сезонным спросом. Так, в начале года мошеннические группировки обновляют свои базы данных, дополняют их информацией, которая необходима для реализации сложных схем. Во-вторых, вероятно, что новые данные содержат значительное число эксклюзивной информации, которая не пересекается с данными, доступными в бесплатных базах.

Также эксперты выделили особую тенденцию — многие злоумышленники продают базы данных, а затем делают их общедоступными, чтобы предотвратить дальнейшую перепродажу с большей маржой.

Отмечается, что порядка 80 процентов баз данных в даркнете распространяются бесплатно. Это делается для повышения репутации в преступной среде и привлечения аудитории под последующие продажи более ценных наборов данных. Отдельный сценарий бесплатных публикаций — когда попытки получить выкуп у взломанной компании проваливаются: тогда данные выкладывают в открытый доступ как месть и предупреждение будущим жертвам.

При этом эксперты указывают, что в последние годы стоимость данных в даркнете устойчиво снижается, а скачки цен связаны с разовыми всплесками, когда в доступе появляются эксклюзивные и особо полезные для мошенников данные. Основным фактором этой тенденции собеседники издания называют перенасыщенность рынка: на продажу постоянно поступает большое количество утечек, в том числе с небольших сайтов, а их уникальность оказывается сомнительной. Кроме того, многим злоумышленникам выгоднее сбывать данные напрямую владельцам ботов «пробива» или в кол-центры мошенников, чем размещать лоты на публичных площадках, где выше конкуренция и ниже маржа.

Исходя из этого специалисты прогнозируют снижение стоимости до 25-30 центов к середине года, а к концу — до 15 центов за тысячу строк при условии, что предложение будет таким же насыщенным или больше, чем в 2025 году, и не произойдет громких сливов уникальных данных, имеющих возможность значительно повлиять на цену.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, в которой предлагают жертвам подключить «льготные тарифы» от сотовых операторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Санкции вернутся». Трамп пообещал снова ввести ограничительные меры против России, но назвал необходимое для этого условие

    Фицо поддержал одно важное решение по Украине

    Выступление румынской певицы на «Евровидении» оказалось под угрозой срыва

    Дмитриев оценил созданный европейскими русофобами мир

    Сбитый бомбардировщик ВСУ с отметками сняли на видео

    Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив

    Данные россиян в даркнете подорожали в два раза

    Хакеры начали взламывать телевизоры россиян с одной целью

    Последствия войны в Иране описали американским высказыванием

    Гастроэнтеролог предупредила об опасности капусты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok