Данные россиян в даркнете подорожали в два раза

SBA «Ленте.ру»: Данные россиян в даркнете подорожали в 2 раза

Стоимость данных россиян в даркнете выросла более, чем в два раза, выяснили эксперты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО (входит в ГК «Кросс технолоджис»). С их выводами ознакомилась «Лента.ру».

По данным аналитиков, средняя стоимость российских баз данных в даркнете, содержащих персональные данные, находится на уровне 50 центов (около 38 рублей) за тысячу строк, а в случаях с более эксклюзивным набором информации, например, с документами, стоимость может достигать 1 доллара (около 78 рублей) за тысячу строк. При этом в конце 2025 года стоимость того же объема данных находилась в районе 20 центов (около 15 рублей).

Текущий всплеск специалисты объясняют двумя основными причинами. Во-первых, сезонным спросом. Так, в начале года мошеннические группировки обновляют свои базы данных, дополняют их информацией, которая необходима для реализации сложных схем. Во-вторых, вероятно, что новые данные содержат значительное число эксклюзивной информации, которая не пересекается с данными, доступными в бесплатных базах.

Также эксперты выделили особую тенденцию — многие злоумышленники продают базы данных, а затем делают их общедоступными, чтобы предотвратить дальнейшую перепродажу с большей маржой.

Отмечается, что порядка 80 процентов баз данных в даркнете распространяются бесплатно. Это делается для повышения репутации в преступной среде и привлечения аудитории под последующие продажи более ценных наборов данных. Отдельный сценарий бесплатных публикаций — когда попытки получить выкуп у взломанной компании проваливаются: тогда данные выкладывают в открытый доступ как месть и предупреждение будущим жертвам.

При этом эксперты указывают, что в последние годы стоимость данных в даркнете устойчиво снижается, а скачки цен связаны с разовыми всплесками, когда в доступе появляются эксклюзивные и особо полезные для мошенников данные. Основным фактором этой тенденции собеседники издания называют перенасыщенность рынка: на продажу постоянно поступает большое количество утечек, в том числе с небольших сайтов, а их уникальность оказывается сомнительной. Кроме того, многим злоумышленникам выгоднее сбывать данные напрямую владельцам ботов «пробива» или в кол-центры мошенников, чем размещать лоты на публичных площадках, где выше конкуренция и ниже маржа.

Исходя из этого специалисты прогнозируют снижение стоимости до 25-30 центов к середине года, а к концу — до 15 центов за тысячу строк при условии, что предложение будет таким же насыщенным или больше, чем в 2025 году, и не произойдет громких сливов уникальных данных, имеющих возможность значительно повлиять на цену.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, в которой предлагают жертвам подключить «льготные тарифы» от сотовых операторов.


