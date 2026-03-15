Дмитриев оценил слова Зеленского об отношении Трампа

06:52, 15 марта 2026

Дмитриев усомнился в словах Зеленского об отношении к нему Трампа
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X оценил слова украинского лидера Владимира Зеленского об отношении к нему президента США Дональда Трампа, как к сыну.

«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», — написал Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке. «Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — подчеркнул он.

