Дмитриев оценил слова Зеленского об отношении Трампа

Дмитриев усомнился в словах Зеленского об отношении к нему Трампа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X оценил слова украинского лидера Владимира Зеленского об отношении к нему президента США Дональда Трампа, как к сыну.

«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», — написал Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты не нуждаются в чьей-либо помощи, включая Украину, для защиты от иранских беспилотников в рамках конфликта на Ближнем Востоке. «Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — подчеркнул он.