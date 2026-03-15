Дмитриев: Европейские русофобы создали мир, в котором правда звучит неожиданно

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался о мире, который создал Европейский союз. Пост с комментарием к статье одного из изданий Дмитриев опубликовал в соцсети Х.

«Европейские русофобы создали мир, в котором очевидные истины звучат неожиданно», — написал Дмитриев.

К посту он прикрепил скриншот статьи издания Euractiv с отрывком интервью премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, в котором бельгийский политик призывает Евросоюз к проведению переговоров с Россией по поводу украинского конфликта.

