13:33, 15 марта 2026Мир

Во Франции высказались об отправке военных на Ближний Восток

Вотрен: Франция не будет направлять воинский контингент на Ближний Восток
Варвара Митина (редактор)

Фото: Philippe Magoni / Reuters

Франция не будет направлять воинский контингент на Ближний Восток. Об этом газете Le Journal du Dimanche заявила министр Вооруженных сил страны Катрин Вотрен.

По ее словам, сейчас оснований для принятия такого решения нет. При этом Вотрен выразила соболезнования в связи с гибелью одного из французских военных из-за удара беспилотника по совместной базе курдских отрядов и французских сил в Эрбиле (Ирак) и назвала эту атаку «абсолютно неприемлемой».

Ранее министерство иностранных дел Франции опровергло информацию, что страна якобы отправила суда в Ормузский пролив после слов американского президента Дональда Трампа, что ряду государств нужно охранять морской путь при помощи военных кораблей.

