Во Франции высказались об отправке военных на Ближний Восток

Вотрен: Франция не будет направлять воинский контингент на Ближний Восток

Франция не будет направлять воинский контингент на Ближний Восток. Об этом газете Le Journal du Dimanche заявила министр Вооруженных сил страны Катрин Вотрен.

По ее словам, сейчас оснований для принятия такого решения нет. При этом Вотрен выразила соболезнования в связи с гибелью одного из французских военных из-за удара беспилотника по совместной базе курдских отрядов и французских сил в Эрбиле (Ирак) и назвала эту атаку «абсолютно неприемлемой».

Ранее министерство иностранных дел Франции опровергло информацию, что страна якобы отправила суда в Ормузский пролив после слов американского президента Дональда Трампа, что ряду государств нужно охранять морской путь при помощи военных кораблей.