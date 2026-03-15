Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 15 марта 2026Мир

Глава МАГАТЭ согласился с Россией по вопросу ядерного оружия

Гросси: Новый дискурс о ядерном оружии как о мере безопасности вызывает опасения
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: National Archive / Newsmakers / Getty Images

Новый дискурс о ядерном оружии как о мере обеспечения безопасности вызывает опасения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью изданию «Коммерсантъ».

«Проблема, на мой взгляд, заключается в новом дискурсе о ядерном оружии как о чем-то, что может обеспечить странам, не обладающим им, большую безопасность, чем у них есть сейчас. И в этом плане я согласен с теми, в том числе в Москве, что этот дискурс вызывает опасения», — отметил он.

Это касается и перспектив Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), добавил Гросси. По словам главы МАГАТЭ, несмотря на претензии к его имплементации, ДНЯО представляет собой «большую историю успеха» и его необходимо защищать любой ценой.

Ранее Гросси заявил о глубоком кризисе Организации объединенных наций (ООН). Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что международная организация сейчас столкнулась в том числе с кризисом доверия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Представители Франции приезжали в Россию с предложением по Украине. Почему они получили грубый отказ от помощника Путина?

    Израиль назвал сроки операции против Ирана

    Глава МАГАТЭ согласился с Россией по вопросу ядерного оружия

    Дипломат указал на одну из главных опасностей ближневосточного конфликта

    Стала известна судьба российского капитана с задержанного властями Швеции танкера

    Ким Чен Ын c подросшей дочерью попали на видео во время испытания ракет

    В России объяснили причину жесткого отказа Ушакова французским дипломатам

    В Будапеште прошел Марш мира в поддержку кабмина во главе с Орбаном

    США переложили задачу охраны судов в Ормузском проливе на другие страны

    Журова оценила участие России в Паралимпиаде с флагом и гимном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok