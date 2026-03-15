Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что ООН переживает глубокий кризис

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, один из кандидатов на пост генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Рафаэль Гросси заявил о ее глубоком кризисе. Об этом он высказался в интервью изданию «Коммерсантъ» на Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности

Журналист издания заявила, что, по мнению многих, ООН переживает кризис. «Эти многие правы. Налицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо», — отреагировал Гросси.

Он также добавил, что главной целью, с которой создавалась ООН, была гарантия мира после Второй мировой войны. Однако в современном мире, подчеркнул глава МАГАТЭ, становится все больше международной напряженности и войн, и организация должна первым делом заняться решением этой проблемы.

О том, что Гросси приедет в Россию, стало известно 10 марта. Об этом сообщил неназванный источник.