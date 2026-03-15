17:09, 15 марта 2026Мир

Глава МАГАТЭ заявил о глубоком кризисе ООН

Мария Большакова

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, один из кандидатов на пост генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) Рафаэль Гросси заявил о ее глубоком кризисе. Об этом он высказался в интервью изданию «Коммерсантъ» на Московской конференции по нераспространению, организованной Центром энергетики и безопасности

Журналист издания заявила, что, по мнению многих, ООН переживает кризис. «Эти многие правы. Налицо глубокий кризис. В том числе кризис доверия. И это, конечно, нехорошо», — отреагировал Гросси.

Он также добавил, что главной целью, с которой создавалась ООН, была гарантия мира после Второй мировой войны. Однако в современном мире, подчеркнул глава МАГАТЭ, становится все больше международной напряженности и войн, и организация должна первым делом заняться решением этой проблемы.

О том, что Гросси приедет в Россию, стало известно 10 марта. Об этом сообщил неназванный источник.

    Последние новости

    Военкор прокомментировал грубый отказ Ушакова приехавшим в Москву советникам Макрона

    Число жертв израильских ударов по Ливану выросло

    Глава МАГАТЭ заявил о глубоком кризисе ООН

    Названы сроки появления на дорогах и тротуарах одного города в России арендных самокатов

    Россиянам раскрыли простые способы выглядеть дороже

    Орбан заявил о готовящемся к войне ЕС

    В подмосковной больнице пожаловались на нашествие клопов

    В США назвали сроки завершения конфликта с Ираном

    Сборная России заняла третье место на Паралимпиаде-2026

    Власти сообщили о пострадавших при ударе ВСУ по росийскому региону

    Все новости
