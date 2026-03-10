Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Такой визит ожидается в конце недели», — сказал собеседник агентства.

Гросси также является одним из кандидатов на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Подробности предстоящего визита и повестка переговоров пока не раскрываются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что риски ударов близ атомных электростанций на Ближнем Востоке необходимо обсудить в МАГАТЭ. Так она прокомментировала слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о последствиях возможного попадания снарядов в зону строительства атомных объектов.