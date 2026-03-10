Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 10 марта 2026Мир

Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

Глава МАГАТЭ Гросси посетит Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Bruna / Getty Images

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию. Об этом сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

«Такой визит ожидается в конце недели», — сказал собеседник агентства.

Гросси также является одним из кандидатов на пост Генерального секретаря Организации Объединенных Наций. Подробности предстоящего визита и повестка переговоров пока не раскрываются.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что риски ударов близ атомных электростанций на Ближнем Востоке необходимо обсудить в МАГАТЭ. Так она прокомментировала слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о последствиях возможного попадания снарядов в зону строительства атомных объектов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о просьбе Трампа к Путину по Украине

    Раскрыта основная версия исчезновения троих детей в Подмосковье

    Верховный суд утвердил изъятие аэропорта Домодедово у Каменщика

    АвтоВАЗ объявил цены на новую дальнобойную Lada

    Терешкова призвала двигаться дальше

    Россиянка Алеся Кафельникова приняла участие в иностранном показе

    Пассажир поставил таймер для молитвы во время Рамадана, сорвал рейс и попал на видео

    Песков прокомментировал ограничения интернета в Москве

    Россия продала популярного соуса на рекордную сумму

    Стало известно о визите главы МАГАТЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok