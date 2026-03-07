Реклама

16:52, 7 марта 2026

Захарова призвала МАГАТЭ обсудить одну тему

Захарова: Важно обсудить в МАГАТЭ риски атак близ АЭС Ближнего Востока
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Риски ударов близ атомных электростанций на Ближнем Востоке необходимо обсудить в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Эта тема сейчас, на мой взгляд, является одной из приоритетных для обсуждения, в частности, на площадке МАГАТЭ, да и в других международных организациях», — рассказала Захарова.

Так она прокомментировала слова главы «Росатома» Алексея Лихачева о последствиях возможного попадания снарядов в зону строительства атомных объектов.

Ранее руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев заявил, что риски ядерной катастрофы в Иране из-за гипотетических ударов Израиля существуют, если Тель-Авив сочтет ближневосточный конфликт угрозой для собственного существования.

