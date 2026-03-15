14:32, 15 марта 2026Мир

Каллас пожаловалась на нехватку ПВО для Украины из-за войны в Иране

Каллас пожаловалась, что Украина остается без средств ПВО из-за войны в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Virginia Mayo / AP

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пожаловалась, что Украина остается без средств противовоздушной обороны (ПВО) из-за войны в Иране. Ее слова приводит Financial Times (FT).

«Это, безусловно, проблема, потому что на Ближнем Востоке и Украине фактически возникает конкуренция за одни и те же активы. Очевидно, что внимание Америки прямо сейчас сосредоточено на Ближнем Востоке», — отметила она.

Газета пишет со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС были поставлены в известность о задержках поставок американских вооружений, особенно систем ПВО, на Украину, поскольку США отдают приоритет ситуации на Ближнем Востоке.

28 февраля глава евродипломатии Кая Каллас поддержала удары США и Израиля по Ирану.

