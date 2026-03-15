Татаринов: В зоне спецоперации ликвидирован «лучший оператор HIMARS» Евгений Кот

В зоне проведения специальной военной операции был ликвидирован военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Кот, которого в Киеве преподносили как лучшего оператора американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военный блогер Руслан Татаринов.

Кота ликвидировали при уничтожении установки HIMARS в Харьковской области 14 марта.

Как сообщали украинские средства массовой информации, Евгений Кот добровольно вступил в ряды ВСУ еще в феврале 2022 года, до этого он занимался ресторанным бизнесом в Хмельницком.

До этого стало известно о том, что российская армия в районе поселка Ковшаровка на купянском направлении уничтожила бразильского наемника-трансвестита (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), который воевал на стороне Украины.