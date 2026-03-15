05:13, 15 марта 2026Бывший СССР

На Украине прокомментировали заявление Ирана о законной цели

Глава МИД Украины Тихий назвал абсурдными заявления Ирана о законной цели
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Стрингер / РИА Новости

Заявления Ирана о том, что Украина является законной целью из-за помощи Израилю дронами, являются абсурдными. Так ситуацию прокомментировал глава МИД Украины Георгий Тихий в комментарии для «РБК-Украина».

Дипломат в ответ заявил, что Тегеран якобы помогает России с беспилотниками и подчеркнул, что иранское правительство должно «нести ответственность за свои действия».

Ранее в Тегеране заявили, что действия Украины по оказанию помощи Израилю и США делают ее территорию законной целью для Ирана. По его словам, действия Киева фактически вовлекли его в конфликт.

