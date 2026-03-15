Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:37, 15 марта 2026

Назван средний возраст заболевания раком в России

Онколог Каприн: Средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Freepik

Главный онколог Министерства здравоохранения России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн в разговоре с РИА Новости назвал средний возраст заболевания раком в стране.

Врач отметил, что по-прежнему основной пик первичного выявления онкологии приходится на старшее поколение.

«Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет», — сказал Каприн, добавив, что за последние 10 лет средний возраст пациентов вырос примерно на один год.

В заключении Андрей Карпин пояснил, что такие цифры говорят об общей демографической тенденции старения населения, а не об омоложении рака.

Ранее россиян предупредили о симптомах скрытного и опасного вида рака, который долгое время может быть незамеченным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok