Россиян предупредили о симптомах скрытного и опасного вида рака

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Рак мочевого пузыря долгое время может оставаться незамеченным, поскольку на ранних стадиях он редко вызывает симптомы. Об этом предупредил онкоуролог Александр Сысоев в беседе с «Газетой.Ru».

Сысоев предупредил, что этот скрытный и опасный вид рака на начальной стадии почувствовать практически невозможно. Помимо крови в моче и частых болезненных позывов, первые признаки могут быть настолько слабыми, что человек списывает их на инфекции или воспаления.

Чтобы не упустить первые признаки, врач посоветовал обращать внимание даже на незначительные изменения. Так, по его словам, на развитие опасного процесса могут указывать темная моча, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря или боль в пояснице.

Специалист призывал россиян старше 45–50 лет и людей с факторами риска, такими как курение, контакт с химикатами или хроническими воспалениями, ежегодно проходить обследования, включая анализы мочи, УЗИ и цистоскопию.

Ранее терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Карина Вагина предупредила, что характерным признаком онкологических заболеваний является повышенная потливость. Она добавила, что этот симптом может также появляться при гормональных нарушениях и инфекциях.

