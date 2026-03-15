Осужденный за изнасилование подростков британский актер умер в тюрьме

Осужденный за изнасилование подростков Элфорд британский актер умер в тюрьме

Британский актер Джон Элфорд (настоящая фамилия Шэннон), осужденный за изнасилование двух девочек-подростков, скончался в Норфолкской тюрьме. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на представителя исправительного учреждения.

Актер умер 13 марта в возрасте 54 лет. Обстоятельства смерти не уточняются. Омбудсмен по делам заключенных проведет расследование, пояснил сотрудник тюрьмы.

Элфорд скончался спустя два месяца после вынесения приговора. Актер был признан виновным в изнасиловании двух девочек 14 и 15 лет и приговорен к 8,5 года тюрьмы.

Ранее стало известно, что американского актера Дэнни Мастерсона, исполнившего одну из главных ролей в ситкоме «Шоу 70-х», приговорили к 30 годам тюрьмы за изнасилования двух женщин, которые он совершил 20 лет назад. Отмечается, что актер получил максимально возможное наказание — ему назначили два 15-летних срока по каждому обвинению.