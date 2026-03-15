18:00, 15 марта 2026

Представители Франции приезжали в Россию с предложением по Украине. Почему они получили грубый отказ от помощника Путина?

Варвара Кошечкина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советники президента Франции Эммануэля Макрона по нацбезопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер приезжали в Москву в феврале с предложением по мирным переговорам. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.

Европейцы просили у Кремля место за столом переговоров

По информации собеседника издания, французская делегация хотела убедить Кремль в том, чтобы дать европейцам место за столом переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на это грубым отказом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Информацию о визите в феврале подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что европейцы не хотят помогать мирному процессу.

«Когда приехал представитель Франции, он не показал никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», — сказал он. Песков также заявил, что Европа убеждает Украину продолжать конфликт, тем самым совершая ошибку.

Материалы по теме:
«Их цель — не проиграть» Социолог Евгений Копатько — о том, почему Киев готов пожертвовать территориями, лишь бы затянуть конфликт
«Их цель — не проиграть»Социолог Евгений Копатько — о том, почему Киев готов пожертвовать территориями, лишь бы затянуть конфликт
10 февраля 2026
В Европе задумались о вечной блокировке российских активов. Почему никто не верит в успешность этого плана?
В Европе задумались о вечной блокировке российских активов.Почему никто не верит в успешность этого плана?
11 декабря 2025

В России прокомментировали визит советников Макрона

Военкор Александр Коц, комментируя визит советников Макрона в Москву, напомнил о событиях 1812 года.

«Французские чиновники убеждали Москву, что европейские союзники Киева должны иметь право голоса при переговорах», — написал Коц и сказал, что ответ Ушакова был категоричным.

Переправа через Березину армии Наполеона Бонапарта в 1812 году Jan Hoynck van Papendrecht.

«Шаромыжников снова выставили на мороз. По народной легенде, это слово появилось в 1812 году, когда войска Наполеона отступали из Москвы в температуру, при которой ртуть в градуснике лопается», — напомнил военкор и добавил, что французы стучали в дома крестьян и просились погреться, на что получали грубый ответ: «***** пошли, шаромыжники», — заключил он.

    Глава МАГАТЭ согласился с Россией по вопросу ядерного оружия

    Дипломат указал на одну из главных опасностей ближневосточного конфликта

    Стала известна судьба российского капитана с задержанного властями Швеции танкера

    Ким Чен Ын c подросшей дочерью попали на видео во время испытания ракет

    В России объяснили причину жесткого отказа Ушакова французским дипломатам

    В Будапеште прошел Марш мира в поддержку кабмина во главе с Орбаном

    США переложили задачу охраны судов в Ормузском проливе на другие страны

    Журова оценила участие России в Паралимпиаде с флагом и гимном

    Орбан обвинил Брюссель в желании вогнать в долги детей европейцев

    Все новости
