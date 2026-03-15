Представители Франции приезжали в Россию с предложением по Украине. Почему они получили грубый отказ от помощника Путина?

Военкор Коц рассказал о выставленных из Кремля на мороз французских шаромыжниках

Советники президента Франции Эммануэля Макрона по нацбезопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер приезжали в Москву в феврале с предложением по мирным переговорам. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.

Европейцы просили у Кремля место за столом переговоров

По информации собеседника издания, французская делегация хотела убедить Кремль в том, чтобы дать европейцам место за столом переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на это грубым отказом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Информацию о визите в феврале подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что европейцы не хотят помогать мирному процессу.

«Когда приехал представитель Франции, он не показал никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», — сказал он. Песков также заявил, что Европа убеждает Украину продолжать конфликт, тем самым совершая ошибку.

В России прокомментировали визит советников Макрона

Военкор Александр Коц, комментируя визит советников Макрона в Москву, напомнил о событиях 1812 года.

«Французские чиновники убеждали Москву, что европейские союзники Киева должны иметь право голоса при переговорах», — написал Коц и сказал, что ответ Ушакова был категоричным.

Переправа через Березину армии Наполеона Бонапарта в 1812 году Jan Hoynck van Papendrecht . Изображение: Public domain / Wikipedia

«Шаромыжников снова выставили на мороз. По народной легенде, это слово появилось в 1812 году, когда войска Наполеона отступали из Москвы в температуру, при которой ртуть в градуснике лопается», — напомнил военкор и добавил, что французы стучали в дома крестьян и просились погреться, на что получали грубый ответ: «***** пошли, шаромыжники», — заключил он.