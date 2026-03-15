Советники президента Франции Эммануэля Макрона по нацбезопасности Эммануэль Бонн и Бертран Бухвальтер приезжали в Москву в феврале с предложением по мирным переговорам. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на европейского дипломата.
Европейцы просили у Кремля место за столом переговоров
По информации собеседника издания, французская делегация хотела убедить Кремль в том, чтобы дать европейцам место за столом переговоров. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на это грубым отказом.
Информацию о визите в феврале подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он заявил, что европейцы не хотят помогать мирному процессу.
«Когда приехал представитель Франции, он не показал никаких позитивных сигналов. И поэтому ему действительно нечего было услышать позитивного», — сказал он. Песков также заявил, что Европа убеждает Украину продолжать конфликт, тем самым совершая ошибку.
В России прокомментировали визит советников Макрона
Военкор Александр Коц, комментируя визит советников Макрона в Москву, напомнил о событиях 1812 года.
«Французские чиновники убеждали Москву, что европейские союзники Киева должны иметь право голоса при переговорах», — написал Коц и сказал, что ответ Ушакова был категоричным.
«Шаромыжников снова выставили на мороз. По народной легенде, это слово появилось в 1812 году, когда войска Наполеона отступали из Москвы в температуру, при которой ртуть в градуснике лопается», — напомнил военкор и добавил, что французы стучали в дома крестьян и просились погреться, на что получали грубый ответ: «***** пошли, шаромыжники», — заключил он.