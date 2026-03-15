02:13, 15 марта 2026Бывший СССР

Раскрыта судьба похищенных полком ВСУ бойцов теробороны

ТАСС: Похищенные 225-ым полком ВСУ бойцы теробороны отправляются в мясные штурмы
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы территориальной обороны, похищенные представителями 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправляются в «мясные штурмы». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Многие из похищенных по приказу командования 225-го отдельного штурмового полка солдат 108-й отдельной бригады теробороны сразу же были отправлены в "мясные штурмы"», — раскрыл судьбу похищенных бойцов собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что 40 украинских бойцов дезертировали из учебного центра 71-й отдельной бригады. Их должны были отправить в Сумскую область.

