Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

FT: Трамп надеется, что переговоры по Украине приведут к окончанию конфликта

Президент США Дональд Трамп надеется, что переговоры по урегулированию на Украине приведут к окончанию конфликта, поскольку в последнее время был достигнут огромный прогресс. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Белого дома.

«Трамп по-прежнему "полон надежды", что переговоры приведут к окончанию войны, и что американские переговорщики добились "огромного прогресса" в последние месяцы», — рассказал собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за того, что у США сейчас есть другие приоритеты.

FT также сообщала, что Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в начале марта дал понять, что конфликт на Украине развивается в пользу России.