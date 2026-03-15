15:20, 15 марта 2026Мир

Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

FT: Трамп надеется, что переговоры по Украине приведут к окончанию конфликта
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп надеется, что переговоры по урегулированию на Украине приведут к окончанию конфликта, поскольку в последнее время был достигнут огромный прогресс. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на представителя Белого дома.

«Трамп по-прежнему "полон надежды", что переговоры приведут к окончанию войны, и что американские переговорщики добились "огромного прогресса" в последние месяцы», — рассказал собеседник издания.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по урегулированию украинского конфликта наступила пауза из-за того, что у США сейчас есть другие приоритеты.

FT также сообщала, что Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в начале марта дал понять, что конфликт на Украине развивается в пользу России.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

    В ЕС назвали серьезное последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины

    Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

    Неизвестные напали на женщину-судью и жестоко ее избили

    Движение грузовиков запретили в одном из регионов России

    Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

    В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к конфликту на Украине

    В Европе осудили один вид помощи Украине

    Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

    Все новости
