Раскрыто мнение Трампа об исходе СВО

FT: Трамп на встрече с Мерцем дал понять, что конфликт развивается в пользу РФ

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем дал понять, что конфликт на Украине развивается в пользу России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

3 марта Трамп принял Мерца в Белом доме. Канцлер ФРГ приехал с картами и схемами, чтобы убедить американского лидера усилить давление на Москву.

«Но Трамп не горел желанием вести подробное обсуждение, и он по-прежнему убежден, что Россия сильна, а Украина слаба», — рассказали люди, знакомые с ходом дискуссии.

Кроме того, глава Белого дома не показал никаких признаков готовности усилить давление на Москву.

Ранее Трамп пообещал вернуть связанные с нефтью санкции против России после того, как цены на энергоресурсы стабилизируются.