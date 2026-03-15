14:40, 15 марта 2026Мир

Раскрыто мнение Трампа об исходе СВО

FT: Трамп на встрече с Мерцем дал понять, что конфликт развивается в пользу РФ
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем дал понять, что конфликт на Украине развивается в пользу России. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

3 марта Трамп принял Мерца в Белом доме. Канцлер ФРГ приехал с картами и схемами, чтобы убедить американского лидера усилить давление на Москву.

«Но Трамп не горел желанием вести подробное обсуждение, и он по-прежнему убежден, что Россия сильна, а Украина слаба», — рассказали люди, знакомые с ходом дискуссии.

Кроме того, глава Белого дома не показал никаких признаков готовности усилить давление на Москву.

Ранее Трамп пообещал вернуть связанные с нефтью санкции против России после того, как цены на энергоресурсы стабилизируются.

