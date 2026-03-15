Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:51, 15 марта 2026

Риск дефицита фисташек и шоколада в России оценили

Аналитик Романцова: Россиянам не грозит дефицит фисташек и дубайского шоколада
Кирилл Луцюк

Фото: KatMoys / Shutterstock / Fotodom  

В ближайшее время россиянам не грозит дефицит фисташек, фиников или дубайского шоколада, которые импортируются из государств Ближнего Востока. Об этом заявила директор консалтинговой компании «Макстер» Марина Романцова. Ее процитировало ТАСС.

Она пояснила, что торговля накопила серьезные запасы орехов и сухофруктов, которых должно хватить на несколько месяцев. Кроме того, рынок насыщен финиками из Северной Африки и Ближнего Востока. Речь в данном случае идет как об алжирском импорте, так и о саудовском и израильском. Что касается дубайского шоколада, то в основном он поставляется из Турции.

Однако с фисташками ситуация не такая однозначная. Как пояснила Романцова, если иранский кризис не закончится в ближайшем будущем, то российским импортерам, возможно, придется серьезно постараться, чтобы найти альтернативу иранским фисташкам. Последние считаются одними из лучших по цене и по качеству. В таком случае цены неизбежно скорректируются, хотя серьезного дефицита и в этом случае удастся избежать.

Материалы по теме:
«Ему нужен триумф»Почему Иран готовится к длительной войне с США и чего на самом деле добивается Дональд Трамп на Ближнем Востоке?
«Наша цель — новый миропорядок»Как война с Израилем и новые санкции изменили Иран и его отношение к России?
Также она заметила, что одним из результатов затягивания конфликта на Ближнем Востоке может стать отсутствие на российском рынке ранних иранских бахчевых культур и некоторых овощей и фруктов.

По итогам первого месяцы этого года Турция на треть увеличила отгрузки шоколада на российский рынок в сравнении с тем же периодом 2025 года. За второй месяц зимы импорт в Россию турецкого шоколада и кондитерских изделий из него вырос на 34 процента и достиг 7,4 миллиона долларов в денежном выражении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok