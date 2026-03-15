Риск дефицита фисташек и шоколада в России оценили

Аналитик Романцова: Россиянам не грозит дефицит фисташек и дубайского шоколада

В ближайшее время россиянам не грозит дефицит фисташек, фиников или дубайского шоколада, которые импортируются из государств Ближнего Востока. Об этом заявила директор консалтинговой компании «Макстер» Марина Романцова. Ее процитировало ТАСС.

Она пояснила, что торговля накопила серьезные запасы орехов и сухофруктов, которых должно хватить на несколько месяцев. Кроме того, рынок насыщен финиками из Северной Африки и Ближнего Востока. Речь в данном случае идет как об алжирском импорте, так и о саудовском и израильском. Что касается дубайского шоколада, то в основном он поставляется из Турции.

Однако с фисташками ситуация не такая однозначная. Как пояснила Романцова, если иранский кризис не закончится в ближайшем будущем, то российским импортерам, возможно, придется серьезно постараться, чтобы найти альтернативу иранским фисташкам. Последние считаются одними из лучших по цене и по качеству. В таком случае цены неизбежно скорректируются, хотя серьезного дефицита и в этом случае удастся избежать.

Также она заметила, что одним из результатов затягивания конфликта на Ближнем Востоке может стать отсутствие на российском рынке ранних иранских бахчевых культур и некоторых овощей и фруктов.

По итогам первого месяцы этого года Турция на треть увеличила отгрузки шоколада на российский рынок в сравнении с тем же периодом 2025 года. За второй месяц зимы импорт в Россию турецкого шоколада и кондитерских изделий из него вырос на 34 процента и достиг 7,4 миллиона долларов в денежном выражении.