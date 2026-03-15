Россиянам объяснили опасность оплаты переводом по номеру телефона

Роскачество: Оплата по номеру телефона опасна отсутствием правовой защиты

Роскачество объяснило россиянам опасность оплаты переводом по номеру телефона, в первую очередь проблемой является отсутствие правовой защиты потребителя, передает RT.

В ведомстве объяснили, почему продавцы предлагают такой способ оплаты. Во-первых, так им не нужно платить банку за эквайринг, во-вторых, при переводе средства не учитываются как поступления в кассу, и персонал, например, кафе или небольшого магазина, может таким образом «обойти» работодателя или продать товар с истекающим сроком годности.

«Чем это грозит? Главная опасность — полное отсутствие правовой защиты», — заявили в Роскачестве.

При оплате переводом покупателю, вероятно, не выдадут чек, поэтому нельзя будет обменять или вернуть товар, также будет недоступна гарантия.

Кроме того, есть шанс, что счет для перевода может использоваться в незаконных целях, тогда человеку придется доказывать свою непричастность к подобной деятельности.

