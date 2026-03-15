01:39, 15 марта 2026

Россиян предупредили об опасности высокого кэшбека

Мошенники представляются банком и сообщают о начислении повышенного кэшбека
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в 2026 году, которая работает на психологии «быстрой выгоды». Об этом сообщает издание «Аргументы недели» со ссылкой на генерального директора компании «АТОМЪ» Глеба Гауса.

Эксперт отмечает, что злоумышленники присылают сообщение в мессенджере или на почту, которое стилизовано по уведомление банка, а в нем сообщается о начислении повышенного кэшбека. Однако, чтобы получить кэшбек надо перейти по ссылке и подтвердить операцию.

«В этот момент включается психологическая ловушка "найденных денег". Человек боится упустить то, что уже считает своим. На поддельном сайте, который один в один копирует страницу банка, вас просят ввести не только номер карты, но и CVC-код, а затем и код из СМС. Но вместо зачисления происходит списание. В этот момент вы не подтверждаете получение — вы подписываете приговор своим сбережениям», — рассказывает Гаус.

Кроме того, злоумышленники придумали еще и агрегаторы кэшбека, которые обещают вернуть до половины стоимости с любой покупки на популярных маркетплейсах. Для этого мошенники предлагают установить приложение, а оно оказывается трояном и перехватывает все сообщения от банков.

«Магия кэшбэка работает на простом человеческом желании получить что-то даром. Важно запомнить: ни один банк не будет просить вас вводить полные данные карты и секретные коды для зачисления бонусов. Настоящий кэшбэк начисляется автоматически внутри банковской экосистемы», — пояснил эксперт.

Ранее МВД России предупредило россиян о новой схеме мошенничества в Telegram.

