Российская лыжница стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Багиян одержала победу в гонке на 20 километров для спортсменов с нарушениями зрения. Она преодолела дистанцию за 43 минуты, 59,1 секунды.

Ранее Багиян победила в спринте и гонке на 10 километров с раздельным стартом. Кроме того, спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира-2022, трехкратной чемпионкой и пятикратной обладательницей Кубка России.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали к текущему моменту семь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.