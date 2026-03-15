15:46, 15 марта 2026

Российская лыжница стала трехкратной чемпионкой Паралимпиады

Владислав Уткин
Анастасия Багиян с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала третье золото на Паралимпиаде-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Багиян одержала победу в гонке на 20 километров для спортсменов с нарушениями зрения. Она преодолела дистанцию за 43 минуты, 59,1 секунды.

Ранее Багиян победила в спринте и гонке на 10 километров с раздельным стартом. Кроме того, спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира-2022, трехкратной чемпионкой и пятикратной обладательницей Кубка России.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо с 6 по 15 марта. Российские спортсмены завоевали к текущему моменту семь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.

