Российская лыжница Багиян завоевала второе золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала второе золото на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала второе золото на зимней Паралимпиаде 2026 года в Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменка стала первой на дистанции 10 километров среди атлетов с нарушением зрения. Она преодолела дистанцию за 29 минут и 39,7 секунды.

Багиян стала двукратной чемпионкой Паралимпиады-2026. Ранее она одержала победу в спринте. Всего в активе российских спортсменов четыре золота Паралимпийских игр-2026.

Благодаря Багиян сборная России вышла на четвертое место в общекомандном медальном зачете Паралимпиады, на первой строчке с девятью золотыми медалями находится Китай. Россию на соревнованиях представляют шесть спортсменов, они выступают с национальным флагом и гимном.