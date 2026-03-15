Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:21, 15 марта 2026Россия

Российские бойцы уничтожили «очень сложную» американскую цель

Боец ВС РФ Климов: «Тор-М1» уничтожил американский беспилотник Switchblade
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Группа прикрытия зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» в ходе боевого дежурства уничтожила барражирующий боеприпас американского производства Switchblade, при этом машина и экипаж остались целы. Об этом рассказал РИА Новости стрелок-зенитчик 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Антон Климов.

По его словам, расчет ЗРК выполнял стрельбу на боевой позиции, переместился в укрытие и через время понял, что засечен противником.

«Услышали звук, сразу все рассредоточились по местам. Смотрим — летит Switchblade. Высота где-то была 150-200 метров, начали отрабатывать. Когда он зашел на второй круг, мы его сбили. "Тор" в безопасности, личный состав жив — все в порядке», — поделился Климов.

Боец рассказал, что в подразделении внимательно изучают все изделия, стоящие на вооружении украинских военных, поэтому американский барражирующий боеприпас был идентифицирован безошибочно. «Это очень сложная цель, движется она очень быстро», — отметил военнослужащий.

Ранее стало известно, что в зоне проведения спецоперации был ликвидирован военнослужащий Вооруженных сил Украины Евгений Кот, которого в Киеве преподносили как лучшего оператора американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok