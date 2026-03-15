Российские бойцы уничтожили «очень сложную» американскую цель

Боец ВС РФ Климов: «Тор-М1» уничтожил американский беспилотник Switchblade

Группа прикрытия зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М1» в ходе боевого дежурства уничтожила барражирующий боеприпас американского производства Switchblade, при этом машина и экипаж остались целы. Об этом рассказал РИА Новости стрелок-зенитчик 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» Антон Климов.

По его словам, расчет ЗРК выполнял стрельбу на боевой позиции, переместился в укрытие и через время понял, что засечен противником.

«Услышали звук, сразу все рассредоточились по местам. Смотрим — летит Switchblade. Высота где-то была 150-200 метров, начали отрабатывать. Когда он зашел на второй круг, мы его сбили. "Тор" в безопасности, личный состав жив — все в порядке», — поделился Климов.

Боец рассказал, что в подразделении внимательно изучают все изделия, стоящие на вооружении украинских военных, поэтому американский барражирующий боеприпас был идентифицирован безошибочно. «Это очень сложная цель, движется она очень быстро», — отметил военнослужащий.

