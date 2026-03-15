14:25, 15 марта 2026Бывший СССР

Российские бойцы захватили бункер украинских дроноводов с ценной техникой

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Бойцы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» Вооруженных сил России (ВС РФ) захватили украинский пункт управления беспилотниками, который располагался в просторном и хорошо укрепленном бункере. Кадры осмотра бункера публикует Telegram-канал «Черные ножи».

Известно, что вражеское укрепление досталось российским военным без боя. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позицию в большой спешке, испугавшись наступления.

В панике украинские военные бросили в бункере документы 67-й бригады, ноутбуки, планшет, полдюжины раций, жесткие диски, множество дронов, а также несколько рабочих терминалов системы спутниковой связи Starlink.

Ранее стало известно, что бойцы «Центра» вступили в бой и нанесли поражение украинской бригаде «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

