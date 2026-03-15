Российский лыжник выиграл гонку на Паралимпиаде

Российский лыжник Голубков выиграл 20-километровую гонку на Паралимпиаде

Российский лыжник Иван Голубков выиграл 20-километровую гонку на зимней Паралимпиаде-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин оказался лучшим в гонке, где спортсмены соревновались в положении сидя. Он преодолел дистанцию за 51 минуту и 55 секунд.

Ранее Голубков уже выиграл гонку на десять километров. После этого он поздравил со своей победой президента Российской Федерации Владимира Путина.

Зимняя Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортина д`Ампеццо. В ней принимают участие шесть спортсменов из России, они соревнуются с флагом и гимном. К текущему моменту они завоевали шесть золотых, одну серебряную и три бронзовых медали.