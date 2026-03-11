Реклама

14:50, 11 марта 2026Спорт

Выигравший Паралимпиаду российский лыжник поздравил со своей победой Путина

Выигравший Паралимпиаду лыжник Голубков поздравил со своей победой Путина
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Российский лыжник Иван Голубков, завоевавший золото зимних Паралимпийских игр 2026 года в Италии в гонке на 10 километров сидя, прокомментировал свою победу. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен поздравил со своим успехом президента России Владимира Путина. «Эту медаль я посвящаю всей нашей стране, поздравляю и президента. Также посвящаю награду всем спортсменам, которые тренируются под руководством Ирины Громовой», — заявил Голубков.

Лыжник выиграл соревнования ранее 11 марта. Он принес России третье золото Паралимпиады.

Паралимпиада-2026 проходит в Милане и Кортине д`Ампеццо с 6 по 15 марта. В ней принимают участие шесть российских спортсменов, все они соревнуются с флагом и гимном страны.

