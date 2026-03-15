14:52, 15 марта 2026Россия

Системы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Titov / AP

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он. По его словам, сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

Каких-либо других подробностей градоначальник не сообщил.

Утром 15 марта стало известно о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летевших к Москве. Позднее мэр рассказал об уничтожении еще восьми дронов, пытавшихся атаковать столицу.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

    Неизвестные напали на женщину-судью и жестоко ее избили

    Движение грузовиков запретили в одном из регионов России

    Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

    В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к конфликту на Украине

    В Европе осудили один вид помощи Украине

    Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

    Системы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

    Первый удар по американской базе дроном на оптоволокне сняли на видео

    Все новости
