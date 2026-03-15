Системы ПВО сбили еще два БПЛА на подлете к Москве

Еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву», — написал он. По его словам, сотрудники экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Каких-либо других подробностей градоначальник не сообщил.
Утром 15 марта стало известно о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летевших к Москве. Позднее мэр рассказал об уничтожении еще восьми дронов, пытавшихся атаковать столицу.