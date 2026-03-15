20:29, 15 марта 2026Россия

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву БПЛА

Собянин: ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Министерство обороны России уничтожило два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву», — говорится в посте, опубликованном в 19:23 по московскому времени.

В 19:39 по местному времени была отражена атака еще одного БПЛА. В 20:14, согласно заявлению мэра Москвы, силы ПВО сбили еще один беспилотник.

По словам мэра Москвы, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Ранее Сергей Собянин сообщал о пяти сбитых на подлете к Москве беспилотниках Вооруженных сил Украины.

    Последние новости

    В России сообщили о тревоге Зеленского из-за действий ЕС

    Командиров ВСУ уличили в незаконной продаже оружия

    В России отразили массированную воздушную атаку ВСУ

    Раскрыта разница между зарплатами медиков и учителей

    Стало известно о формальной службе украинских националистов

    Языковой омбудсмен Украины пожаловалась на «силу и наглость» русского языка

    Раскрыты детали атаки на базу США в Багдаде

    Нападение на Иран ударило по единству Белого дома

    Стало известно о жертве удара ВСУ в Запорожской области

    Пушилин рассказал о безуспешных попытках контратак ВСУ

    Все новости
