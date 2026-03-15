15:14, 15 марта 2026Россия

Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО (противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру") Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Каких-либо других подробностей об этом Собянин не сообщил.

Дополнение: Градоначальник позднее опубликовал сообщение еще о трех сбитых БПЛА около столицы.

Утром 15 марта стало известно о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летевших к Москве. Позднее мэр рассказал об уничтожении еще восьми дронов, пытавшихся атаковать столицу.

    Последние новости

    Раскрыты детали визита представителей Франции в Россию

    Раскрыты ожидания Трампа от переговоров по Украине

    В ЕС назвали серьезное последствие конфликта на Ближнем Востоке для Украины

    Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

    Неизвестные напали на женщину-судью и жестоко ее избили

    Движение грузовиков запретили в одном из регионов России

    Минобороны раскрыло подробности об отражении налета ВСУ на Россию

    В ЕС назвали катастрофой потерю интереса США к конфликту на Украине

    В Европе осудили один вид помощи Украине

    Еще две футболистки сборной Ирана вернулись на родину из Австралии

    Все новости
