Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве БПЛА

Еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО (противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру") Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

Каких-либо других подробностей об этом Собянин не сообщил.

Дополнение: Градоначальник позднее опубликовал сообщение еще о трех сбитых БПЛА около столицы.

Утром 15 марта стало известно о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летевших к Москве. Позднее мэр рассказал об уничтожении еще восьми дронов, пытавшихся атаковать столицу.