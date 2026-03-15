Стало известно о новых сбитых у Москвы БПЛА

Еще пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО (противовоздушной обороны — прим. "Ленты.ру") Минобороны уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.
Каких-либо других подробностей об этом Собянин не сообщил.
Дополнение: Градоначальник позднее опубликовал сообщение еще о трех сбитых БПЛА около столицы.
Утром 15 марта стало известно о сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), летевших к Москве. Позднее мэр рассказал об уничтожении еще восьми дронов, пытавшихся атаковать столицу.