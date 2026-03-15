Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:12, 15 марта 2026Россия

Состояние живущего в России отца главкома ВСУ Сырского ухудшилось

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

86-летний отец главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского Станислав перестал узнавать родных и почти не двигается. Об ухудшении его состояния сообщает Telegram-канал Mash.

«Пенсионеру хватает сил только на то, чтобы недолго стоять около кровати. Узнает Станислав только жену, которая постоянно рядом с ним», — говорится в публикации.

По данным канала, врачи ежедневно пытаются поставить его на ноги. Они надевают пенсионеру специальную обувь и помогают разработать опорно-двигательный аппарат.

В ноябре 2025 года сообщалось об улучшении состояния Станислава Сырского. При этом российский врач-терапевт Андрей Звонков предположил, что отец главкома ВСУ проживет еще лишь несколько месяцев.

Летом 2025 года, после ухудшения состояния отца, главком ВСУ Александр Сырский связался с родителями и отправил им около миллиона рублей на лечение в столице России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok