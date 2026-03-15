17:49, 15 марта 2026Экономика

США переложили задачу охраны судов в Ормузском проливе на другие страны

Кирилл Луцюк

Фото: Adam Dublinske / U.S. Navy / Handout / Reuters

Министр энергетики США Крис Райт объяснил, кто, по мнению вашингтонской администрации, должен охранять корабли, идущие через Ормузский пролив. Свою точку зрения он озвучил в интервью ABC News.

Отвечая на соответствующий вопрос, он обратил внимание, что от поставок продукции по этому морскому маршруту зависят многие страны мира. И больше всех Китай. Кроме того, речь идет о Японии, Корее и других странах Азии. Поэтому, как полагает Райт, защитой кораблей в Ормузском проливе должна заниматься коалиция, сформированная этими государствами. Именно им следует озаботиться восстановлением безопасного судоходства в этом регионе.

При этом он признал, что перед тем, как напасть на Иран, США и Израиль, не вели по этому поводу диалога с другими странами.

По словам Райта, американо-иранский конфликт завершится в ближайшие несколько недель. Министр убежден в реалистичности этого прогноза, как и в том, что сразу после этого восстановятся прерванные цепочки поставки товаров.

